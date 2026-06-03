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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gezgin'in içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gezgin'in içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı: 3 yaralı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in içinde bulunduğu makam aracı, Giresun'da başka bir araçla çarpıştı. Kazada Gezgin, sürücü ve bir kişi daha yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in içerisinde bulunduğu makam aracı, Giresun'da trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Salih K.'nin yaptığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda ışıklarda Fatih K. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç demir bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ile araçta bulunan Serkan S. yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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