Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve kürek gibi aletler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KARABÜK
