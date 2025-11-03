Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KARABÜK