Yenibosna Metro İstasyonu'nda yangın paniği

Yenibosna Metro İstasyonu'nda yangın paniği
Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yakınındaki elektrik kablolarında çıkan yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

METRO DURAĞININ BİTİŞİĞİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde, Yenibosna Metro Durağı'nın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarında çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
