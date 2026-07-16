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Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem

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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırılsa da halka plajlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bölge halkına plajlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yeni Zelanda, 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Güney Adası'ndaki Te Anau kasabası yakınlarında meydana gelen depremin ardından yayımlanan tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (NEMA), yerel saatle 21.14'te meydana gelen depremin ardından kıyı bölgelerde "güçlü ve alışılmadık akıntılar ile kıyıda öngörülemeyen dalga kabarmaları" beklendiğini belirtti. Vatandaşlara sudan çıkmaları, plajlardan uzak durmaları ve limanlar, marinalar ile nehir kıyılarına yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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