Yeni Zelanda, 2026'ya "Merhaba" dedi

Güncelleme:
Yeni Zelanda, 2026 yılına merhaba diyerek, binlerce kişinin katıldığı havai fişek gösterileriyle yeni yılı kutladı. İlk olarak Kiribati'nin ardından 14.00'te kutlamalara başlayan ülke, Auckland'daki Sky Tower'da büyük bir coşku başladı.

Yeni Zelanda, 2026'ya binlerce kişinin geri sayımının ardından "Merhaba" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından da Yeni Zelanda yeni yıla "Merhaba" dedi. Yeni Zelanda, 2026'nın ilk dakikalarına TSİ 14.00'de havai fişek gösterileri ile girdi. Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. - AUCKLAND

