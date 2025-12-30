Haberler

Hapis cezasıyla aranan 20 kişi yakalandı

Hapis cezasıyla aranan 20 kişi yakalandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda hapis cezası bulunan 20 kişiyi yakalayarak cezaevine göndermiştir. Yapılan çalışmada 6 bin 864 kişi ve bin 865 araç sorgulanmış, birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Afyonkarahisar'da yeni yıl öncesi yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan 20 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesinde kentin dört bir noktasında çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda hapis cezası bulunan 20 kişi ekiplerce yakalanıp cezaevine gönderilirken 8 vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık konularına ilişkin de 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan çalışmalar genelinde 6 bin 864 vatandaş ve bin 865 araç sorgulanmış olup 8 tüfek, 1 tabanca, 23 bıçak ve 103 sentetik ecza hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 47 şahsa 552 bin 644 TL, 35 araca ise 208 bin 181 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

