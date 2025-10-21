Yeni Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal'dan birlik beraberlik mesajı Açıklaması

Polis Özel Harekat (PÖH) Başkanlığına atanan Ünsal Hayal, yurt genelindeki özel harekat polislerine gönderdiği mesajında, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Makamlar geçici, görev ebedidir. Hepimizin ortak amacı insanların evine huzurla dönebilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ülke genelindeki özel harekat personeli için bir mesaj yayınladı.

Başkan Hayal, mesajında "Makamlar geçici, görev ebedidir" ifadelerine yer vererek birlik, disiplin ve vefa duygusunu öne çıkardı. Ölçülü ve profesyonel görev anlayışının önemine de değinen Hayal, görevin sürekliliğine ve kurumsal değerlere dikkat çekti. Hayal mesajında "Aynı safta omuz omuzayız. Makamlar geçici, görev ebedidir" diyerek PÖH'ün misyonunu 'emanet bilinci' ile tanımladı.

"Hepimizin ortak amacı insanların evine huzurla dönebilmesidir"

Hayal, PÖH kültürünün birlik, disiplin, vefa ve kamu yararına sadakat olduğunu ifade etti. "Hepimizin ortak amacı insanların evine huzurla dönebilmesidir. Bizim işimiz görünür olmak değil, görevi en doğru şekilde tamamlamaktır. Üniformanın ağırlığını değil, onurunu hissedelim" diyen PÖH Başkanı Hayal, ekip ruhunun dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Hayal, mesajında sahadaki başarının iyi eğitim, sakin karar, doğru iletişim ve güncel teknoloji ile mümkün olduğuna değindi. Hayal, bu nedenle sürekli eğitim ve tatbikatların yanı sıra teknoloji entegrasyonunun da kesintisiz süreceğini ifade etti.

Emanet bilinci ve toplumla güven ilişkisi

Hayal, başkanlık görevinin bir emanet olduğu vurgulandı. Bu emaneti "milletin güveni ve kurumsal sorumluluğu" olarak niteleyen Hayal; şeffaflık, etik standartlar ve hukuk devleti ilkelerinin PÖH için değişmez unsular olduğunu belirtti.

"Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama kalbimiz bir

Hayal, görevdeki personel, emekliler, gazi ve şehit ailelerine yönelik teşekkürlerini ileterek, "Bu büyük aile, dünü unutmadan yarına hazırlanır. Hepimizin emeği aynı bütünün parçası. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama kalbimiz bir. Vatan sağ olsun" dedi. - ANKARA