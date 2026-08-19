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Gaziantep'te Yeni Parti İl Başkanına Soruşturma

Gaziantep'te Yeni Parti İl Başkanına Soruşturma
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen'in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması talimatı verdi.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, "Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında resen soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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