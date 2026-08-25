Yeni nesil suç örgütüne operasyon: 3 olayın şüphelisi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 farklı olayı suç örgütü adına gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde olduğu belirtilen kişinin yaptığı suç örgütünün olay ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

3 iş yerine yönelik olaya karıştığı belirlendi

Yapılan çalışmalarda, 18 Ağustos 2026'da Bayrampaşa'da "Melike Beauty" isimli iş yerinin kundaklanması, 19 Ağustos 2026'da Pendik'te "7-24 Galeri" isimli iş yerinin kundaklanması ve 20 Ağustos 2026'da Bayrampaşa'da "Andaç Emlak" isimli iş yerinin kurşunlanması olaylarının suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu 3 olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ozan Allahkulu, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Terk edilmiş binada AK-47 ve Uzi ele geçirildi

Şüpheliyle yapılan telefon incelemesinde, Fatih'te bulunan bir binada AK-47 marka uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan diğer çalışmalarda Mustafa Çiçek, söz konusu metruk binada yakalandı. Şüphelinin bulunduğu yerde yapılan aramada 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı