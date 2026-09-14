Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon: 155 gözaltı

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 20 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 155 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma doğrultusunda İstanbul Merkezli 20 farklı ilde 14.09.2026 tarihinde 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 155 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında; 1 adet otomatik tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 207 adet farklı ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gr narkotik madde, 2 adet yivsiz av tüfeği, yüklü miktarda para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı