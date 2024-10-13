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Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı

Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
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Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis tarafından yapılan araştırmada bebeğin Rusya uyruklu iki kişi tarafından terk edildiği belirlendi. İki kişi, ülkeden çıkış işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayıp Moskova'ya gitmek üzereyken yakalandı. Yeni doğan bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Antalya'da havalimanı bugün dehşete düşüren bir olaya sahne oldu. Engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakıp hızlı bir şekilde ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edilen Rusya uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

BEBEK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Yapılan araştırmada bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. 2 kişi, Moskova'ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Moskova Antalya 3-sayfa Güncel Hukuk Dünya Polis Bebek Rusya

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