Yeni Delhi'deki Terör Saldırısı: 1 Kişi Gözaltında

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 10 Kasım'da 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı araç patlamasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında 10 Kasım'da meydana gelen ve "terör saldırısı" olarak nitelendirilen patlamaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, patlamada kullanılan aracın adına kayıtlı olduğu belirlenen ve Cemmu Keşmir eyaletinde ikamet eden Amir Rashid Ali'nin gözaltına alındığı bildirildi. Ali'nin, saldırının faili olduğu ve hayatını kaybettiği açıklanan Umar Un Nabi ile iş birliği yapmakla ve saldırıda kullanılan aracın satın alınmasına yardım sağlamakla suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturma çerçevesinde Nabi'ye ait bir aracın da el konularak incelemeye alındığı, olayla bağlantılı olarak saldırıda yaralananlar da dahil 73 tanığın ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Yeni Delhi'deki patlama

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında 10 Kasım'da patlama meydana gelmiş, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yeni Delhi Emniyet Müdürü Satish Golcha, olayın yerel saatle 18.52'de gerçekleştiğini, yavaş hareket bir Hyundai marka i20 model aracın kırmızı ışıkta durduktan sonra patladığını ve yakındaki araçlara zarar verdiğini aktarmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kabinesi gerçekleştirdiği toplantıda patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve kınamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Hindistan, ülke karşıtı güçler tarafından bir aracın patlaması yoluyla gerçekleştirilen iğrenç bir terör eylemine tanık olmuştur" denilmişti.

Açıklamada, "Kabine, faillerin, iş birlikçilerinin ve destekçilerinin tespit edilip gecikmeden adalete teslim edilmesi için olayla ilgili soruşturmanın en yüksek düzeyde aciliyet ve profesyonellikle yürütülmesini emretmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. - YENİ DELHİ