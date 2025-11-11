Haberler

Yeni Delhi'deki Patlamada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Güncelleme:
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen patlamada ölü sayısı 13, yaralı sayısı ise 20'ye ulaştı. Polis, bir aracın patlamaya karıştığını ve soruşturmanın terörle mücadele yasası çerçevesinde devam ettiğini duyurdu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı 20'ye yükseldi.

Hindistan'da dün meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Başkent Yeni Delhi'de bulunan Babür dönemine ait tarihi Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı 20'ye yükseldi. Polis, başkentteki patlamada hareket halindeki i20 model Hyundai marka bir aracın rol oynadığını belirtti. Delhi Polis Komiseri Satish Golcha, "Yavaş hareket eden bir araç kırmızı ışıkta durdu. O araçta bir patlama meydana geldi ve patlama nedeniyle yakınlardaki araçlar da hasar gördü" dedi.

Aracın gerçek sahibinin gözaltına alındığını belirten polis, aracı 2013 yılında satın alan kişinin daha sonra Yeni Delhi'de başka bir adama sattığını, o kişinin de aracı yakın zamanda tekrar sattığını söyledi. Polis, aracı son satın alan kişinin de tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında terörle mücadele yasasını devreye soktu

Yetkililer, Kızıl Kale'nin 3 gün boyunca kapatıldığını bildirdi. Kalenin çevresindeki bölge kordon altına alındı. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, başkent bölgesi polisi soruşturma kapsamında terörle mücadele yasasını devreye soktu.

"Bu trajediden sorumlu olanlar adalete teslim edilecek"

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, "Bu trajediden sorumlu olanlar adalete teslim edilecek" açıklamasını yaptı. Singh, hükümetin en üst düzey kurumlarının olayla ilgili olarak "hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü" söyleyerek, "Soruşturmanın sonuçları yakında kamuoyuyla paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Bu olayın arkasındaki komplocular cezasız kalmayacak"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Butan Krallığı'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, patlamadan sorumlu olanların adalete teslim edileceğini aktardı. Modi, "Dün akşam Delhi'de meydana gelen korkunç olay, herkesin yüreğini derinden yaraladı. Etkilenen ailelerin üzüntüsünü anlıyorum. Bugün tüm ulus onlarla birlikte duruyor" dedi. Patlamayı soruşturan kurumlarla gece boyunca temas halinde olduğunu söyleyen Modi, "Bu olayın arkasındaki komplocular cezasız kalmayacak. Sorumlu olan herkes adalete teslim edilecek" şeklinde konuştu. - YENİ DELHİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
