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Yengesini başka adamla basmıştı! Olayın perde arkası gün yüzüne çıktı

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Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği video büyük yankı uyandırdı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken olayın perde arkasında neler yaşandığı da çok geçmeden ortaya çıktı.

BOŞANMA KARARI ALMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre; çift, bir süre sonra çeşitli nedenlerle kötüye giden evlilikleri için boşanma kararı almış. Ancak erkek tarafı, kadından şüphelendiği için eve kimin girip çıktığını takip etmeye başlamış. Kadın da boşanma süreci devam ederken memleketine dönüş hazırlığı yaparken sevgilisini eve çağırmış. Bunu haber alan kayınbirader de apar topar eve gelerek yengesiyle sevgilisini yarı çıplak halde yakalıyor.

YENGESİNDEN ŞÜPHELENİYORMUŞ

Olaya tanık olan kayınbiraderin daha önce de yengesinden şüphelendiği ve durumu abisine aktardığı öne sürüldü. Ancak bir türlü abisini inandıramayan gencin, o gün olan biteni kayıt altına almasının altındaki sebep de bu...

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Export 86:

Boşanma kararı alınca herşey mübah mı?

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virtueslife:

boşanma kararı almışlar.O evlilik çoktan bitmiş zaten neyin aldatması ki.Bunun için cinayetler işleniyor bu ülkede.Bitmiş bir ilişkinin peşinden koşmayın hayatınızı mahvetmeyin yolunuza bakın.gözlerinizle görünce mutlu mu olacaksınız aksine ya kendinize yada ona zarar verceksiniz.Sırtınızı dönemeyi öğrenin artık büyüyün.

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Okan :

Adam, "Dünyanın en mutlu insanıyım, hayat doluyum, yaşamak doluyum efendim.." diyen kişiye ne kadar da benziyor ? :) Haksız mıyım?

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