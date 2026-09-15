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Yemen ordusu Husilere düzenlediği saldırılara ait görüntüleri yayınladı

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Yemen hükümetine bağlı Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Yemen hükümetine bağlı Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı Yemen ordu sözcüsü Majid Abdullah al-Nuzaili, Yemen Hava Kuvvetleri'nin ülkenin güneybatısındaki Mocha ve Dhubab bölgelerinde Husilere ait ikmal hatlarını ve mevzileri hedef aldığını bildirdi.

Yemen ordusu, Mocha ve Dhubab bölgelerine düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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