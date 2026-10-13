Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin topçu saldırısında en az 5 sivil öldü, 17 yaralı

Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin topçu saldırısında en az 5 sivil öldü, 17 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı; yaralılardan altısı çocuk. Yemen TV, Husilerin Taiz'deki yoğun nüfuslu mahalleleri topçu ateşine tuttuğunu bildirdi.
Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, ülkede sivillerin yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor. Yemen TV, Husilerin Taiz vilayetindeki yoğun nüfuslu mahalleleri topçu ateşine tuttuğunu bildirdi. Saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybederken, altısı çocuk 17 kişi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı