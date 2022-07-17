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Son dakika haberi | Yemen'de yola döşenen mayın araç geçişi sırasında patladı: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: - Yemen'de yola döşenen mayın araç geçişi sırasında patladı: 2 ölü, 3 yaralı Yemen'in Marib kentinde yola döşenen mayının araç geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Yemen'de yola döşenen mayın araç geçişi sırasında patladı: 2 ölü, 3 yaralı

MERİB - Yemen'in Marib kentinde yola döşenen mayının araç geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yemen'in kuzeyindeki Marib kentinde sivilleri taşıyan araç yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu patladı. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Marib Hastanesine sevk edildi. Aracın patlama anı, arkadan gelen başka bir aracın içinde bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

Yemen, Husi militanlarının bazı kuzey eyaletlerinin kontrolünü ele geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin uluslararası alanda tanınan hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014 yılı sonundan bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan, Hadi hükümetini desteklemek amacıyla 2015'ten beri Yemen'e müdahale eden Arap askeri koalisyonuna liderlik ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Errumeym - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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