Yemen'de ayrılıkçıların lideri Riyad görüşmesi öncesinde ortadan kayboldu

Yemen'de ayrılıkçıların lideri Riyad görüşmesi öncesinde ortadan kayboldu
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin Riyad'a gitmeden önce kaybolduğunu açıkladı. Zübeydi'ye yönelik vatana ihanet suçlaması ile soruşturma başlatıldı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad'a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğunu belirtti.
Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Türki El Maliki Turki el-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi'nin anlaşmazlıkları ele almak üzere Riyad'a yapacağı yolculuk öncesinde ortadan kaybolduğunu belirtti. Sözcü Maliki, ayrılıkçı grubun çok sayıda üst düzey liderini taşıyan uçağın, Zübeydi olmadan, 3 saati aşkın bir gecikmenin ardından havalandığını ve ayrılıkçı liderin nerede olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Maliki, "Zübeydi'nin, gecikme sırasında büyük bir silahlı gücü seferberlik çağrıları ile harekete geçirdiğine dair bilgiler ortaya çıktı" dedi.
Zübeydi, vatana ihanet suçlandı
Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi için kararname yayımladı. Alimi tarafından imzalanan kararnamede, "Başkanlık Liderlik Konseyi bugün, Çarşamba günü, Aydarus ez-Zübeydi'nin vatana ihanet suçu işlemesi nedeniyle Yemen Güney Geçiş Konseyi (STC) başkanı olarak konsey üyeliğinin düşürülmesine ve Başsavcılığa sevk edilmesine karar vermiştir" denildi. Ayrıca, ülkenin başsavcısının suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlatacağı belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Aydarus ez-Zübeydi'nin ortadan kaybolmasının ardından ayrılıkçı liderin memleketi ed-Dali'ye sabah saatlerinde 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. - SANA

