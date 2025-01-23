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Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşini Döven Adam Tutuklandı

Yemek Yapmadığı Gerekçesiyle Eşini Döven Adam Tutuklandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 yaşındaki Ummuhan K., eşi tarafından dövülerek beyin kanaması geçirdi. Kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, eşi Yunus K. tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 yaşındaki Ummuhan K., iddiaya göre yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından dövüldü. Beyin kanaması geçiren kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, eşi Yunus K. ise tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. eşinin bayıldığı ve ağzından köpük geldiğini bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ummuhan K., Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, durumunun ciddi olması nedeniyle buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki kadının yapılan kontrolünde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ameliyata alındı, ardından da yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus K.'nin savcılık ifadesinde, eşinin yemek yapmaması nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra eşinin koyunlara bakmak için evden çıktığını ancak geri gelmeyince merak edip kontrol ettiğinde baygın olarak bulduğunu ve ağzından köpük geldiğini görünce 112 sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi. Eşini dövdüğü iddia edilen Yunus K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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