Yem Karma Makinesine Bacağını Kaptıran Besici Hayatını Kaybetti

Yem karma makinesine bacağını kaptıran besici feci şekilde can verdi

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine saman atarken bacağını kaptıran 55 yaşındaki besici, gelininin tüm çabalarına rağmen makinenin içerisine düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kırsal mahallede ailesiyle birlikte besicilik yapan İsmet Akca (55), hayvanlar için yem hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdı. Makineye saman atan besici, sıkışan samanları ayağıyla itmek istedi. Bu sırada bacağını makinenin bıçaklarına kaptıran İsmet Akca, içeriye sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden Akca'nın gelini, makineyi durdursa da bu çabası kayınbabasının makinenin içerisine düşmesini engelleyemedi. Yem makinesinin içerisine düşen besici, feci şekilde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından makineden çıkartılan İsmet Akca'nın cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze burada yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen besicinin aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.