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Yem Hazırlarken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Yem Hazırlarken Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde hayvanlarına yem hazırlarken düşen 45 yaşındaki Ercan Canyılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, jandarma ve sağlık ekiplarının müdahalesiyle inceleniyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde hayvanlarına vermek üzere yem hazırlarken ayağı kayıp yem karma makinesine düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altınyayla ilçesi Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde hayvanlarına vermek üzere yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45) bir anlık dalgınlık sonucu ayağı kayarak yem karma makinesine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık' jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Canyılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Canyılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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