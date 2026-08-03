Yelkenli tekne sulara gömüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bardakçı Koyu'nda demirli 11 metre uzunluğundaki 'Şöhret Neco' isimli yelkenli tekne, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle su alarak battı. Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede deniz kirliliği tespit edilmezken, teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Su almanın nedeni yapılacak incelemeyle belirlenecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koyda demirli yelkenli tekne sabaha karşı batarak sulara gömüldü.
Edinilen bilgiye göre Bardakçı Koyu'nda demirli 11 metre boyundaki "Şöhret Neco" isimli yelkenli, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Suyla dolan tekne, sabaha karşı denize gömüldü. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yapılan incelemede deniz kirliliğinin olmadığı tespit edilirken, tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Teknenin neden su aldığı ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.