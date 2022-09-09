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Yeğenlerini otogardan yolcu eden çift eve dönüş yolundaki kazada can verdi

3. Sayfa Haberleri

Yeğenlerini otogardan yolcu eden çift eve dönüş yolundaki kazada can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde yeğenlerini otogardan yolcu ettikten sonra eve dönüşe geçen çift, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeğenlerini otogardan yolcu ettikten sonra eve dönüşe geçen çift, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Belek-Kadriye turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık Taşar'ın kullandığı 31 EP 034 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 07 ANT 266 midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tarık Taşar çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışırken, yanında bulunan eşi ise araçtan savruldu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Taşar çiftinin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden çiftin yeğenlerini otogardan yolcu ettikten sonra evlerine dönmekte olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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