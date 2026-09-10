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Yazlık evin verandasına otomobil düştü

Yazlık evin verandasına otomobil düştü
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, birinci kattaki yazlık evin verandasına düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, birinci kattaki yazlık evin verandasına düştü. Balkonda askıda kalan araç vinç yardımıyla çıkarılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 NM 175 plakalı otomobilin sürücüsü S.O., geri manevra yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, site içerisinde bulunan yazlık evin birinci katındaki verandasına düştü. Kazanın ardından araç verandada askıda kalırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü S.O. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri sürücü ve çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı. Askıda kalan otomobil ise olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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