Yazıhan’da yanan konteyner kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bir bahçede bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yazıhan ilçesi İriağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Eyüp Emre'ye ait bahçede bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler konteyneri tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı