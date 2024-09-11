Yaylaya kuşburnu toplamak için giden kayıp şahıs sağ olarak bulundu

Yaylaya kuşburnu toplamak için giden ve bir daha haber alınamayan kayıp şahıs, ekiplerin çalışması neticesinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Ortasökü köyünde N.I. isimli şahıs, Ortasökü köyü Sarıçiçek yaylasına kuşburnu toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen eve geri dönmeyen N.I.'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Dünden beri haber alınamayan N.I. için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölük Komutanlığı, Asayiş Timleri, UMKE ve AFAD ile birlikte arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama neticesinde kayıp şahıs N.I., Sarıçiçek yaylasında sağ olarak bulundu.

Bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan kayıp şahıs, olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi. - KASTAMONU