Yayladağı'nda trafik kazası: 6 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Tutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan 6 vatandaşa kısa sürede müdahale etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı