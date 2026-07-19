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Yayladağı'nda trafik kazası: 6 yaralı

Yayladağı'nda trafik kazası: 6 yaralı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Tutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan 6 vatandaşa kısa sürede müdahale etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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