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Yayladağı'nda 7 Köpeğin 2 Köpeğe Saldırdığı Korkutucu Anlar Kaydedildi

Yayladağı'nda 7 Köpeğin 2 Köpeğe Saldırdığı Korkutucu Anlar Kaydedildi
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin 2 köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, halka tedirginlik yaşattı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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