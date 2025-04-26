Yayladağı'nda 7 Köpeğin 2 Köpeğe Saldırdığı Korkutucu Anlar Kaydedildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin 2 köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, halka tedirginlik yaşattı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa