Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldiORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda bir yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yayla evi yangında kullanılmaz hale geldi

ORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda bir yayla evi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Sinanlı Obası'nda bulunan yayla evinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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