Bursa'da Alkollü Sürücü Yaya Çarptı, Kaçmak İsterken Yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, karşıdan karşıya geçen bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Trafik polisleri tarafından durdurulan sürücü, gözaltına alındı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yayaya çarparak kaçmaya çalıştı, alkollü olduğu sonradan öğrenildi
BURSA - Bursa'da bir sürücü, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası kaçmak isteyen sürücüyü, trafik polisleri durdurdu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücüyü trafik polisleri durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaçmaya çalışan sürücü, ellerine kelepçe takılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralanan yaya ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.