Eskişehir'de Yayalara Yol Veren Motosikletliye Arkadan Çarpma: Maddi Hasarla Atlatıldı

Eskişehir'de yayalara yol veren motosikletliye bir otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kaza maddi zararla atlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde, Şehitlik Tramvay Durağı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada seyir halinde olan 26 AOV 904 plakalı otomobil, duramayarak motosikletliye arkadan çarptı. Maddi zararın oluştuğu kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı