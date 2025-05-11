Yayalara Çarpan Motosikletli Yakalandı: 3 Yaralı

Yayalara çarpan motosikletli kaçtı: 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halinde iken 2 yayaya çarpan motosikletli kazanın ardından kaçtı. Firari motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, Hacıarmağan Mahallesi, Köprübaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki bir motosikletli yolda birlikte yürüyen G.Ö. ve M.Ö.'ye çarptı. Yayalar ile birlikte devrilen motosikletli sürücü de yere düşerek yaralanırken, ardından kalkıp motosikletini hareket ettirerek kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları da incelemeye alınırken, plakası tespit edilen motosikleti kullanan sürücünün yabancı uyruklu A.M. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün kazadan sonra yüz bölgesinden yaralandığı, hastaneye gitmediği tespit edildi. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken tedavisi için Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.