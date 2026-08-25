Scooterlı genç kıza servis çarptı: Yoğun bakımda

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde işe gitmek için elektrikli scooter kullanan 18 yaşındaki genç, yaya geçidinden geçtiği sırada servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek üzere elektrikli scooter kullanan Tülin Şık (18), bulvar üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidinden geçen genç kıza çarptı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın yaklaşık bir haftadır hayati tehlikesinin devam ettiği ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrikli scooter ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Tülin Şık'a servis minibüsünün çarptığı, çarpmanın etkisiyle genç kızın yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı