Yaya geçidinde aracın çarptığı öğrenci hastanelik oldu

Samsun'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. (54) idaresindeki 05 AEV 267 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kazım Özdemir İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Y.Ö.'ye (8) çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

