Yaya da, çarparak öldüren sürücü de alkollü çıktı! Kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı
Ankara'da, yolda yürüyen ve aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan ve yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.'nin de alkollü olduğu ve başka bir gece kulübünde çalıştığı tespit edildi.
Ankara'da meydana gelen olaydaki tesadüfler zinciri bu kadarı da olmaz dedirtti. Alkolün etkisiyle yola düşen kadının üzerinden otomobiliyle geçerek öldüren kadın sürücü de alkollü çıktı. 2 kadının da gece kulübünde çalıştığı öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan 35 yaşındaki Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.
KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA KAÇTI
Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti. Öykü Y. daha sonra ise olay yerinden kaçtı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.