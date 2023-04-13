Yavuzeli'ndeki 'Kökünü Kurutma operasyonlarında 7 gözaltı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Yavuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal, ticareti satımı, kullanımı ve hırsızlık suçunu işleyen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep ve Yavuzeli ilçelerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 7 kişi gözaltın alındı. Yapılan baskınlarda gözaltın alınan Ali H. ve Serdar H. isimli şahısların ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne sevk edilirken, gözaltındaki Murat D., Şükriye T., Ali H., Hasan M., Ramazan M., Serdar H. ve Mehmet A.'nın ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP