Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Yavuz Bingöl, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçı Yavuz Bingöl, Önder'i ziyaret ederek destek oldu. Önder'in sağlık durumu doktorlar tarafından yakından izleniyor.

Yavuz Bingöl, hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'i ziyarete geldi

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı İstanbul'da tedavi altına alındığı bildirildi. Sanatçı Yavuz Bingöl, hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'i ziyarete geldi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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