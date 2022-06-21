Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu Kocaeli'de yatağından düşerek yerinden kalkamayan 77 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kocaeli'de yatağından düşerek yerinden kalkamayan 77 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Avni Ö.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Avni Ö.'nün 5. katta bulunan evine merdivenli araç yardımıyla balkondan girdi. Yaşlı adamı yatağından düşmüş vaziyette bulunan ekipler, Avni Ö.'yü evden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Avni Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Avni Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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