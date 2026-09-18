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Yatak odasında ölü bulunmuştu, şüpheli eş "Ben öldürmedim" dedi

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Yatak odasında ölü bulunmuştu, şüpheli eş 'Ben öldürmedim' dedi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki M.E.K.’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi M.K., sağlık kontrolünün ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki M.E.K.'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi M.K., sağlık kontrolünün ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, 21 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.E.K. (86), yatak odasında yatağının yanında ölü bulundu. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maktulün eşi M.K.'nin çelişkili ifadeleri ve yapılan otopside vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine soruşturma, Cinayet Büro Amirliği tarafından "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında yürütülmeye başlandı.

Soruşturma kapsamında teknik takip ve izleme uygulanan M.K.'nin 16 Eylül günü saat 12.25'te telefonunun kapalı konuma geçmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.K., bugün Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane girişinde "Ben öldürmedim" dedi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından zanlı, Keşan Adliyesi'ne sevk edilmek üzere yola çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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