Yatağan'daki yangında bir ev küle döndü

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangında bir ev küle döndü.

Yangın Bencik Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.İ.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı