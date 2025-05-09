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Yatağan'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yatağan'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Yatağan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Müslüm Çamur ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar Mahallesi'nde bu sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör, tek taraflı kazada devrilerek ters döndü. Kazada traktör sürücüsü Müslüm Çamur ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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