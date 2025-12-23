Haberler

TIR'ın altında kalan sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, ses kontrolü yapmak isterken TIR'ın altında kalan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde TIR'ın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Dipsiz mevkii mezarlık yanında aracının altında ses geldiği ileri sürülen 31 VZ 376 plakalı TIR sürücüsü Davut E. aracın kasasının altında gelen sesi kontrol etmek isterken TIR aniden hareketlendi ve sürücü altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ambulans ekibi sevk edildi. Ambulans tarafından hastaneye sevk edilen sürücü Davut E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
