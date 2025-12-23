TIR'ın altında kalan sürücü ağır yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde TIR'ın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Dipsiz mevkii mezarlık yanında aracının altında ses geldiği ileri sürülen 31 VZ 376 plakalı TIR sürücüsü Davut E. aracın kasasının altında gelen sesi kontrol etmek isterken TIR aniden hareketlendi ve sürücü altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ambulans ekibi sevk edildi. Ambulans tarafından hastaneye sevk edilen sürücü Davut E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA