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Dövülerek öldürülen yaşlı adamın son anları ortaya çıktı

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Muğla'da bir lokantada garson olarak çalışan 65 yaşındaki Erol Soytürk, iş çıkışı dövülerek öldürüldü. Soytürk'ün lokantanın önündeki son görüntüsü ortaya çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bulvar Otogar yakınlarında saat 02.30 sıralarında kan donduran bir cinayet yaşandı. Eski kahvehane işletmecisi olan ve şu an lokantada garsonluk yapan Erol Soytürk (65), iş çıkışı eve giderken Ç.E. (41) tarafından önü kesildi.

YAŞLI ADAMI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

Yaşlı adamı arabayla sıkıştıran Ç.E. yaşlı adamı eczane önünde darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk kontrollerinde Soytürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Soytürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Ç.E. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Ç.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Döverek öldürülen Soytürk'ün çalıştığı lokantanın önündeki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Soytürk'ün lokantanın kapısının önünde durduğu anlar yer aldı.

Dövülerek öldürülen yaşlı adamın son anları ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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