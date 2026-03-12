Haberler

Yaşlıları romatizma kremiyle dolandırdı

Güncelleme:
Kocaeli'nde romatizma kremi satarak yaşlı vatandaşları dolandıran A.B. isimli şüpheli, polis operasyonuyla Yalova'da yakalandı. Şüphelinin bu dolandırıcılık eylemi ile 40 bin lira kazandığı belirlendi.

Kocaeli'de romatizma ağrılarına iyi geldiğini söyleyerek piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara yüksek fiyata satan şüpheli, düzenlenen operasyonla Yalova'da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi ile Ömerağa Mahallesi'nde iki ayrı dolandırıcılık olayı tespit edildi. Yapılan incelemede A.B. isimli şüphelinin, romatizma ağrılarına iyi geldiğini söyleyerek piyasa değeri yaklaşık 100 lira olan kremi yaşlı vatandaşlara satarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle yaşlı vatandaşlardan toplamda yaklaşık 40 bin lira aldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
