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Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

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İstanbul'da bir otobüste kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Genç kıza yaşlılara yer vermesi konusunda uyarı yapan adam, "Sana ne oğlum ister veririm ister vermem" yanıtını alınca kıza tokat attı.

İstanbul'da otobüse binen adam, kalabalık içinde yaşlıların olduğunu fark etti. Hiç kimsenin yaşlılara yer vermemesine sinirlenen adam, yaptığı hamleyle kaş yapayım derken göz çıkardı.

"SANA NE OĞLUM" CEVABI ÇILDIRTTI

Yaşlılara yer vermeyen genç kızın yanına giden öfkeli adam, yer vermesi için uyarıda bulundu. Genç kızdan "Sana ne oğlum, ister veririm ister vermem" yanıtını alan adam, sinirden çılgına döndü. Genç kıza tokat atan adamın görüntüleri tepkilere neden oldu. Genç kız ise hem o anları kaydetti hem de hüngür hüngür ağladı.

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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