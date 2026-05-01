Yaşlı kadının yaşadığı 2 katlı ahşap evde göçük meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 85 yaşındaki bir kadının yaşadığı 2 katlı ahşap evde göçük meydana geldi.

Olay, Sandıklı ilçesi Çolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fadime E. (85) İsimli yaşlı kadın 112 Acil Çağrı merkezini arayarak oturduğu 2 katlı ahşap evde göçük meydana geldiğini söylerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede evin bir odasının catısı ve duvarları ile birlikte göçtüğünü belirledi. Ardından eve giren ekipler yaşlı kadının olayda yara almadığını belirledi. Ekipler ardından yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçmesi amacıyla tedbiren boşalttı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, evdeki güçüğün neden kaynaklandığı ise araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı