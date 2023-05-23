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Yaşlı kadının 10 bin TL'sinin çalan bohçacı hırsızlar kayıplara karıştı

Yaşlı kadının 10 bin TL'sinin çalan bohçacı hırsızlar kayıplara karıştı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendilerine bohçacı süsü vererek yaşlı kadının 10 bin TL'sini çalan biri erkek 3 kişi kayıplara karıştı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendilerine bohçacı süsü vererek yaşlı kadının 10 bin TL'sini çalan biri erkek 3 kişi kayıplara karıştı.

Olay, Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye lüks bir araçla gelen biri kadın 3 kişi kendilerine bohçacı süsü vererek girdikleri N.Y.'nin ikametinde 10 bin lira nakit para, kimlik ve pasaportunun bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden yaşlı kadınının ihbarı üzere bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler

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