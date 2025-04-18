Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler

Yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar: 3 tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de telefonla dolandırıcılık yaparak 79 yaşındaki bir kadından 750 bin TL alan dolandırıcıların üçü tutuklandı. Dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak kadını kandırdı.

Yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar: 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'de yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, toplam 750 bin TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; dolandırıcılar, Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadının hakkında soruşturma olduğunu öne süren şüpheli şahıslar, korkuya kapılan kadından para talep etti. Şüphelilere inanan yaşlı kadın, adresine gelen 2 kişiye toplam 750 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti. Yaşanan olayın ardından dolandırıldığını sonradan fark eden mağdur, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Eş zamanlı operasyonla M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.Y. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.