Yaşlı kadına taciz iddiasıyla şüpheliye meydan dayağı atıldı

İstanbul'da bir parkta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

"TACİZ EDİP KAÇTI" İDDİASIYLA DAYAK YEDİ

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı, vatandaşlar fark etti. Vatandaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye, vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRKAÇ KEZ VURDUK"

Yaşanan olay anlarını anlatan mahalle sakini Murat Büyükturan, "Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek, onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz" dedi.

"YAŞLI BİR KADINI TACİZ ETMİŞ"

Emrah Yazman, "Biz esnafız, işyerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü" diye konuştu.