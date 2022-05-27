Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu - Haberler

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Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı kadın kardeşi tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı kadın kardeşi tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelhisar Mahallesi 40 Sokak üzerindeki 2 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Sevinç Bircan'dan (80) yakınları bir süre haber alamadı. Ablasının sağlık durumundan şüphelenerek eve giren üst katta oturan erkek kardeşi, Bircan'ı yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bircan'ın ölüm haberi kardeşi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Bircan'ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelhisar, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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